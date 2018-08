Omen of Sorrow: Adam (Frankensteins Sohn) und Imhotep (Mumie) sind dabei - 4Players.de

Beim eSports-Kampfspielturnier Evo 2018 haben Soedesco und AOne Games zwei weitere Charaktere aus Omen of Sorrow vorgestellt. Mitkämpfen dürfen Adam (Frankensteins Sohn) und Imhotep (Mumie). Adam verfügt neben immenser Muskelkraft auch über Blitzkräfte. Imhotep kann bestimmte Teile von seinem Körper abtrennen und sie auf magische Weise aus größerer Entfernung angreifen lassen.Die nach eigenen Angaben von europäischer Literatur und Mythologie inspirierten Fantasy-Duelle sollen zu 2D-Kämpfen gegen klassische Horrorwesen (Werwolf, Sukkubus und Vampir) einladen und laut Felipe Muñoz (Combat Designer) konstante 60 Bilder pro Sekunde sowie exakte Physik und Kollisionen bieten. Insgesamt zwölf Charaktere sollen sich mit traditioneller Vier-Tasten-Steuerung lokal und online (via GGPO ) duellieren können. Neben Online-Kämpfen bietet Omen of Sorrow einen Einzelspieler-Modus mit Bosskämpfen und einen lokalen Multiplayer-Modus, um gegen Freunde anzutreten.Letztes aktuelles Video: Charaktere Adam und Imhotep