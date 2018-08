Omen of Sorrow: Horror-Kampfspiel erscheint Anfang November für PS4 - 4Players.de

Screenshot - Omen of Sorrow (PS4) Screenshot - Omen of Sorrow (PS4) Screenshot - Omen of Sorrow (PS4) Screenshot - Omen of Sorrow (PS4) Screenshot - Omen of Sorrow (PS4)

AOne Games und SOEDESCO werden Omen of Sorrow am 6. November 2018 für PlayStation 4 veröffentlichen . Das Horror-Beat'em-Up soll sowohl als Download im PlayStation Store als auch als Box-Version im Einzelhandel erhältlich sein. Zudem wird der Titel auf der gamescom in Köln am Stand-Nr. B-62 in Halle 10.1 spielbar sein, wo Cosplayerin ShowGirlShae als Zafkiel posieren und Besuchern die Möglichkeit geben werde, ein Foto mit ihr zu machen.Zum Spiel selbst heißt es: "Omen of Sorrow ist ein 4-Tasten-Kampfspiel, inspiriert durch klassischen Horror, Fantasy sowie ikonische Mythen und Legenden. Die Spieler treten an verschiedenen gefährlichen und düsteren Orten, wie in einem tobenden Waldbrand oder einer unheimlichen Burg, zu Kämpfen an. Omen of Sorrow bietet außerdem 12 legendäre Charaktere, darunter den Halbengel Gabriel und den starken, aber glücklosen Buckligen Quasimodo. Alle Charaktere sind in einer komplexen Handlung voller interner Streitereien, Bosheit und Heimtücke miteinander verbunden." Ein neues Video zeigt aktuelle Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer August 2018