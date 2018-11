Omen of Sorrow: Das Horror-Beat'em-Up ist für PlayStation 4 erhältlich - 4Players.de

Das Prügelspiel Omen of Sorrow ist für PlayStation 4 veröffentlicht worden. Das von Mythen und Legenden inspirierte Horror-Beat'em-Up kostet 49,99 Euro. Es ist in digitaler Form und im Einzelhandel erhältlich. Im folgenden Launch-Trailer kann man einen Blick auf einen neuen freischaltbaren Charakter und den Endboss des Spiels - die Hexe Thalessa - werfen. Neben einem Story-Modus gibt einen Arcade- und Überlebens-Modus sowie mehrere Multiplayer-Möglichkeiten (lokal und online)."Thalessa, die unsichtbare Königin eines Toten Gottes, ist unter vielen verschiedenen Namen bekannt. Hinter den Kulissen waren Thalessas Pläne für das Leid von Millionen verantwortlich, und das war auch genau, was sie wollte. Nun hat ihr Komplott Legenden und Monster zusammengebracht, mit denen sie versucht, die Welt wieder zu dem Ort des Schreckens zu machen, den sie einst ihr Zuhause nannte. In Omen of Sorrow, steht sie für das letzte Übel, das die Spieler bezwingen müssen, um die Dunkelheit ein für alle Mal zu überwinden!"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer