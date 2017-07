The Coma: Recut: Koreanisches Survival-Horrorspiel an einer Highschool im Ankündigungs-Trailer - 4Players.de

Die Entwickler von Devespresso Games kündigen im Video ihr Survival-Horrorspiel The Coma: Recut an. Dabei handelt es sich um eine Remastered-Version des koreanischen Spiels "The Coma: Cutting Class", das bereits 2015 erschien. Als Spieler schlüpft man in die Rolle des Schülers Youngho, der auf den albtraumhaften Fluren der Sehwa Highschool gefangen ist und von einem Killer verfolgt wird.Um zu Überleben kann man sich in der Dunkelheit oder in Schränken verstecken und mit der Taschenlampe wichtige Gegenstände finden. The Coma: Recut wird am 29. August für PC und PS4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer