Empyre: Lords of the Sea Gates: Rollenspiel in einem überschwemmten New York anno 1911 angekündigt - 4Players.de

Mit Empyre: Lords of the Sea Gates hat Coin Operated Games ein isometrisches PC-Rollenspiel in einem alternativen, neo-viktorianischen New York City zur wirtschaftlichen Blütezeit der USA angekündigt. Darin wurde die Metropole 1899 durch ein Ansteigen der Meeresspiegel nach und nach überflutet und von vielen verlassen. Im Jahr 1911 kämpfen die verbliebenen Einwohner aber immer noch gegen ihr Schicksal an und als Spieler ist man mittendrin, sucht nach Trinkwasser, betreibt Tauschhandel und setzt sich gegen alle möglichen Gegner und Gefahren zur Wehr.Empyre: Lords of the Sea Gates soll Ende 2017 via Steam erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie im folgenden Ankündigungsvideo:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer