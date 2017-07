Das Boot: VR-Spiel zur neuen Serie geplant, erhält Fördergeld vom FFF Bayern - 4Players.de

Der deutsche Film- und Fernsehklassiker Das Boot soll nicht nur in Form einer Serie mit acht Episoden weitergeführt werden, die im Herbst 2018 im Pay-TV bei Sky zu sehen sind ( hoerzu.de hat bereits Hintergründe dazu zusammengetragen), sondern auch ein VR-Spiel bekommen. Plattformen oder nähere Details zum Virtual-Reality-Titel sind noch nicht bekannt, Gameswirtschaft.de berichtet allerdings bereits davon, dass 80.000 Euro Fördergelder des FFF Bayern in einen Prototypen fließen sollen.Wie in der Serie soll die Handlung an Wolfgang Petersens gleichnamigen Film-Klassiker aus den Achtzigern anknüpfen. Hinter dem Entwickler U-Boot Game UG (vormals Piece of Pie Studios UG) steckt laut Games Wirtschaft Hendrik Lesser, Gründer und Geschäftsführer der Remote Control Productions.