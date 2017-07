Marvel Powers United VR: Superhelden-Action mit Hulk und Rocket Raccoon für Oculus Rift + Touch - 4Players.de

Marvel Entertainment, Oculus Studios und Sanzaru Games haben Marvel Powers United VR exklusiv für Oculus Rift mit Oculus Touch angekündigt. Das Superhelden-Actionspiel soll im nächsten Jahr erscheinen. Zu den spielbaren Charakteren gehören Rocket Raccoon, Captain Marvel, Hulk und Ronan, der Ankläger. Weitere Helden und Schurken sollen demnächst vorgestellt werden.Laut den Entwicklern wird man sich frei durch "ikonische" Umgebungen auf dem Boden oder in der Luft bewegen können. Sowohl Steuerung als auch Fortbewegung werden als "intuitiv" bezeichnet. Ein kooperativer Spielmodus, in dem man die Gegner mit (einer nicht näher benannten Anzahl an) Freunden bekämpfen kann, ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigung