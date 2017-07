Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC) Screenshot - Tooth and Tail (PC)

Seit Anfang 2014 arbeitet Pocketwatch Games ( Monaco ) mit Tooth and Tail an einem Echtzeit-Strategiespiel für PC und PlayStation 4, das von den Entwicklern als Echtzeit-Strategie-Destillat bzw. als Popcorn-RTS beschrieben wird. Als Anführer einer von vier Fraktionen mit tierischen Charakteren (Longcoats, Commonfolk, KSR, Civilized) darf man eine Basis erreichten, Truppen aufstellen und danach Kämpfe auf zufallsgenerierten Karten austragen, die von den individualisierbaren Fraktionen leben sollen.Neben einer Einzelspieler-Kampagne mit "düsterem Humor" sind kompetitive Online-Mehrspieler-Duelle möglich. Ein Splitscreen-Modus für zwei Spieler (Stichwort: Couch Play) wird auf PC und PS4 geboten. Die einzelnen Matches sollen zwischen fünf und zwölf Minuten dauern. Tooth and Tail soll sich laut Pocketwatch Games problemlos mit einem Controller (sowie mit Maus und Tastatur) steuern lassen. Es soll am 13. September 2017 veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Trailer