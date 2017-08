Tooth and Tail: Entwickler sprechen im Video über den Storymode - 4Players.de

stellen im folgenden Video die grundlegende Spielmechanik des Storymodus vor. Spieler können in die Rolle von vier Fraktionsmitgliedern schlüpfen und die individuellen Geschichten nacherleben. Neben einer Einzelspieler-Kampagne wird es kompetitive Online-Mehrspieler-Duelle und ein Splitscreen-Modus für zwei Spieler geben. Tooth and Tail wird am 13. September für PC und PS4 erscheinen.

