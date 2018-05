BlazBlue: Cross Tag Battle: Ab Ende Juni auch in Europa startklar; Online-Beta dieses Wochenende - 4Players.de

Während in Nordamerika und auf Steam bereits ab dem 5. Juni und in Japan sogar schon ab dem 31. Mai die Anime-Fäuste fliegen, wird BlazBlue: Cross Tag Battle in Europa erst am 22. Juni auf PlayStation 4 und Nintendo Switch an den Start gehen, wie Publisher PQube mitteilt Zudem findet an diesem Wochenende (18. bis 20. Mai) eine EU-Online-Beta von Arc System Works' Crossover-Beat'em-Up mit 20 spielbaren Charakteren auf PS4 statt. Ab Montag (21. Mai) soll aus der Beta dann eine Offline-Demo mit vier spielbaren Charakteren werden. Im fertigen Spiel werden ebenfalls 20 Charaktere am Start sein. Weitere 20 Charaktere sollen als Zusatzinhalte in Season-Pass-Manier folgen - zuerst Blake Belladonna aus RWBY.Letztes aktuelles Video: Europaeischer Ankuendigungs-Trailer