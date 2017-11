Fighting EX Layer: Neuer Titel für das "mysteriöse Prügelspiel" von Arika - 4Players.de

Das bisher unter dem Arbeitstitel "Mysterious Fighting Game" bei Arika in Entwicklung befindliche Prügelspiel wird den Titel "Fighting EX Layer" tragen, dies bestätigte Akira Nishitani. Zugleich erklärte er, dass sie direkt nach der PlayStation Experience in Anaheim (am 11. Dezember) einen zweiwöchigen Betatest abhalten werden. Sechs Charaktere soll man anspielen können: Kairi, Garuda, Skullomania, Darun Mister, Allen Snider und Shirase.Das Spiel gehört zur EX-Reihe (u. a. Street-Fighter-EX) und daher tauchen auch einige bekannte Gesichter in Fighting EX Layer wieder auf. Das Prügelspiel soll 2018 für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen EVO 2017 The Mysterious Fighting Game