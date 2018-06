Fighting EX Layer: Releasetermin Ende Juni steht - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Shadowgeist Sanane und Hayate



Nach Aussagen der Entwickler wird das Spiel zwar einen Single-Player, aber keinen Story-Modus bekommen. Zumindest bei der Veröffentlichung wird es außerdem (noch) keine Legacy-Unterstützung für Controller geben, womit eine Kompatibilität zu älteren Fighting Sticks vorerst nicht gewährt wird. Zudem ist bisher ausschließlich eine japanische Sprachausgabe geplant, doch wird es nach aktuellen Informationen zumindest englische Untertitel geben.Letztes aktuelles Video: Shadowgeist Sanane und Hayate

Wie zuvor in Aussicht gestellt , erscheint das Fighting Game Fighting EX Layer von Arika noch vor Ende des Monats. Genauer gesagt, wurde der Releasetermin auf den 28 Juni festgelegt. Laut G ematsu soll der Titel in einer Light Version für 39,99 Dollar mit 12 Charakteren zum Start sowie fünf Gouki Decks und einer Standard Edition zum Preis von 59,99 Dollar erscheinen. Letztere enthält zusätzlich den Kämpfer Hokuto sowie insgesamt 15 Gouki Decks.