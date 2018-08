Fighting EX Layer: Kämpfer Terry Bogard angekündigt; Sharon und Area angeteasert - 4Players.de

Entwickler Arika hat angekündigt, dass Terry Bogard aus Fatal Fury dem Roster von Fighting EX Layer hinzugefügt wird. Das Ende eines aktuellen Trailers deutet laut Gematsu.com außerdem darauf hin, dass auch Sharon und Area aus Street Fighter EX dabei sein werden. Ende September sollen zudem Pullum Purna and Vulcano Rosso mit einem kostenlosen Update hinzugefügt werden.





Erschienen ist das Prügelspiel Fighting EX Layer bereits am 28. Juni, und zwar vorerst exklusiv für Sonys PlayStation 4. Arika hat übrigens auch bestätigt, dass eine Spielhallen-Version in Arbeit ist. Wann genau sie erscheinen soll, ist allerdings noch unklar.