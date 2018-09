Fighting EX Layer: Erscheint auch per Steam für den PC - 4Players.de

Fighting EX Layer erscheint offenbar auch für den PC - das legt ein kurzer Teaser-Trailer nahe, den Gematsu.com aufgegriffen hat. Der Release könnte demnach noch 2018 oder auch erst 2019 über die Bühne gehen. Zudem wird die Unterstützung einer 4K-Auflösung versprochen. Erschienen ist das Prügelspiel bereits am 28. Juni, und zwar zunächst exklusiv für Sonys PlayStation 4. Arika hat übrigens auch bestätigt, dass eine Spielhallen-Version in Arbeit ist. Wann genau sie erscheinen soll, ist allerdings noch unklar. Hier der kurz gehaltene Teaser zur PC-Umsetzung: