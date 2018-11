Fighting EX Layer: PC-Umsetzung erscheint Ende des Monats - 4Players.de

Die Charaktere wurden in neuester wunderschöner Grafik wiedergeboren

Die PC-Umsetzung des Prügelspiels Fighting EX Layer erscheint am 30. November auf Steam. Das hat Entwickler Arika nach Angaben von Gematsu angekündigt. Mittlerweile ist auch die Shop-Seite auf der Plattform verfügbar. In der Startwoche soll es einen Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Preis von knap 40 Dollar geben.Zum Spiel heißt es:Kairi, Skullomania, Blair, Pullum und der Rest; insgesamt 15 klassische Charaktere wurden mit neuen Grafikmodellen rekreiert. Schau, wie die EX-Serie neugeboren wird und die Kämpfe sich in neuester Grafik entfalten!Durch das Erfüllen bestimmter Voraussetzungen im Kampf, erhält dein Charakter tolle neue Fähigkeiten - das sind „Gougi“!Fünf Gougi bilden ein sogenanntes „Gougi-Deck“. Es gibt 15 verschiedene Gougi-Decks zum Ausprobieren.Teste die verschiedenen Charaktere mit den Gougi-Decks und finde die Kombination, die zu deinem Stil passt!Das Spiel verfügt über zwei verschiedene Eingabe-Arten; „Fortlaufend“ ist ein simpler Stil, der keine komplizierten Befehlseingaben benötigt. Bei „Klassisch“ bleibt die Eingabe genauso wie bei klassischen Kampfspielen.Klar gibt es einen Online- und Offline-Versus-Modus, aber es gibt auch den Arcade-Modus und den Training-Modus, um die Einzelspieler-Inhalte zu genießen.Außerdem kehrt der legendäre Experten-Modus aus der EX-Serie zurück; versuche, ihn mit jedem Charakter zu schlagen!Auf der PS4 erschien Fighting EX Layer bereits Ende Juni. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der PC-Version will man auf der Konsole das Update 1.1.1. bereitstellen.Letztes aktuelles Video: Pullum Purna and Vulcano Rosso Vol02