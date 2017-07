Brief Battles: Unterhosen-Gefechte im Ankündigungs-Trailer - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Ankuendigung-Trailer



Die Entwickler von Juicy Cupcake geben mit einem Ankündigungs-Trailer einen Überblick über ihre Arcade-Versus-Action Brief Battles, in der die Spieler mit vier Helden gegeneinander im Hintern-Duell antreten. Zunächst haben die Macher drei Spielmodi angekündigt, darunter klassisches Deathmatch, eine Capture-The-Flag-Variante sowie "Unterhosen-Sammler". Die Kämpfer sind mit Unterhosen ausgestattet, die Superkräfte mitbringen, darunter Eis- Feuer und Schutz-Unterhosen. Die Gefechte verlaufen dabei ähnlich wie beim Arena-Klopper Super Smash Bros. in 2D-Kampfgebieten mit vielen Hindernissen und Abschnitten.Brief Battles ist für Xbox One und PC angekündigt und soll Anfang 2018 erscheinen.