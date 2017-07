Icons: Combat Arena: Arcade-Prügelei im Stil von Super Smash Bros. angekündigt - 4Players.de

Wavedash Games, das Studio hinter der Modifikation Project M für Super Smash Bros. Brawl, arbeitet mittlerweile an einem eigenen Spiel, das thematisch in die gleiche Kerbe schlagen soll. Laut Gamespot handelt es sich bei Icons: Combat Arena um ein Prügelspiel mit einem hohen Arcade-Faktor, das abseits der fehlenden Nintendo-Lizenzen viele Parallelen zum Vorbild von Nintendo aufweisen wird, wie man im Ankündigungs-Trailer deutlich erkennen kann.Derzeit sind die Reaktionen auf die Vorstellung allerdings eher negativ. Viele Zuschauer beschweren sich in den Kommentaren über das Moveset und den generellen Stil des Spiels. Das Studio räumt derweil ein, dass man sich die Kritik zu Herzen nehmen wolle.Noch im Herbst soll es eine offene Beta via Steam geben, für die man sich über die offizielle Webseite bereits anmelden kann . Einen Veröffentlichungstermin gibt es derweil noch nicht. Fest steht allerdings, dass man Icons: Combat Arena als Free-to-play anbieten möchte.Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer