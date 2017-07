Ys SEVEN: Überarbeitete PC-Version erscheint im Sommer - 4Players.de

XSEED Games (Marvelous USA Inc.) hat eine PC-Version von Ys SEVEN für den "Sommer 2017" angekündigt. Die PC-Variante wird bei Steam, GOG und Humble erhältlich sein. Die PC-Fassung soll eine neue Umsetzung mit überarbeiteter, englischer Übersetzung sein. Full-HD-Auflösung, 60 fps, Plug-&-Play Controller-Unterstützung sowie Achievements (Steam und GOG Galaxy) werden geboten. Das von Nihon Falcom entwickelte Rollenspiel erschien 2010 für PlayStation Portable (PSP).In Ys SEVEN können drei Charaktere, zwischen denen man wechseln kann, an den Echtzeit-Kämpfen teilnehmen. "Spiele das heiß ersehnte neueste Kapitel dieser weltberühmten Serie! Begleite Adol und Dogi bei ihrem bislang größten Abenteuer! Entdecke die zahllosen Geheimnisse, die sich in dem riesigen Land Altago verbergen, und erwecke die Fünf Großen Drachen, um die Welt zu retten!"Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer