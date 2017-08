Batman: The Enemy Within - The Telltale Series: Trailer zur ersten Episode "The Enigma" - 4Players.de

Telltale Games hat den Trailer zur ersten Episode "The Enigma" aus Batman: The Enemy Within - The Telltale Series veröffentlicht. "The Enigma" wird als Download ab dem 8. August 2017 auf PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und später in diesem Jahr auf iOS- sowie Android-Geräten erscheinen. Zudem wird im Oktober für PlayStation 4 und Xbox One eine "Season Pass Disc" im Handel erhältlich sein. Sie enthält die ersten beiden Episoden des Spiels. Die drei weiteren Episoden müssen im Anschluss heruntergeladen werden."Im neuen Kapitel werden sowohl Bruce Wayne als auch Batman in prekäre Lagen gezwungen. Der Riddler kehrt nach Gotham City zurück, aber seine makabren Rätsel sind nur Vorboten einer noch größeren Gefahr. Die Ankunft eines skrupellosen Regierungsagenten und die Rückkehr des noch geschwächten Jokers, muss Batman riskante Allianzen eingehen, während Bruce Wayne sich in eine gefährliche Reihe von Täuschungen verstrickt. Welchem von Batmans neuen Verbündeten wirst trauen? Und wie tief lässt du Bruce in die Dunkelheit hinabsteigen?"Letztes aktuelles Video: Episode 1 Trailer