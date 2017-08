Batman: The Enemy Within - The Telltale Series: Erste Episode "The Enigma" verfügbar - 4Players.de

Telltale Games, DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment haben die erste Episode von Batman: The Enemy Within veröffentlicht. 'Episode Eins The Enigma' steht ab sofort auf PC , PlayStation 4 und Xbox One zum Download zur Verfügung. Auf den Konsolen trägt das Spiel den deutschen Titel "Batman: Der Feind im Inneren" ( PS4 Xbox One ). Die gesamte (zweite) Batman-Staffel soll insgesamt fünf Episoden umfassen. Der Season Pass kostet auf PC 22,99 Euro und auf Konsolen 29,99 Euro."Im neuen Kapitel werden sowohl Bruce Wayne als auch Batman in prekäre Lagen gezwungen. Der Riddler kehrt nach Gotham City zurück, aber seine makabren Rätsel sind nur Vorboten einer noch größeren Gefahr. Die Ankunft eines skrupellosen Regierungsagenten und die Rückkehr des noch geschwächten Jokers, muss Batman riskante Allianzen eingehen, während Bruce Wayne sich in eine gefährliche Reihe von Täuschungen verstrickt. Welchem von Batmans neuen Verbündeten wirst trauen? Und wie tief lässt du Bruce in die Dunkelheit hinabsteigen?"Später in dieser Woche wird das Spiel außerdem für Mac veröffentlicht. Das Adventure von Telltale erscheint im Oktober für iOS- und Android-Geräte. Im Oktober wird es in Europa zusätzlich eine spezielle Season-Pass-Disc geben. Die Disc wird die erste Episode der Staffel sowie Zugang zum Download aller kommenden Folgen enthalten, die dann runtergeladen werden müssen."Batman: The Enemy Within - The Telltale Series wird sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar sein, da der Einfluss der Entscheidungen während der ersten Staffel auf The Enemy Within optional ist. Dieses Kapitel wird außerdem Telltale's (...) Multiplayer-Funktion 'Crowd Play' beinhalten, welche erlaubt, Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidungen von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen."Letztes aktuelles Video: Episode 1 Trailer