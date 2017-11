Batman: The Enemy Within - The Telltale Series: Dritte Episode "Fractured Mask" erscheint am 21. November - 4Players.de

Die dritte Episode von Batman: The Enemy Within wird den Titel "Fractured Mask" tragen und ab dem 21. November 2017 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Mobilgeräten (Android, iOS) zum Download zur Verfügung stehen.Story-Beschreibung (Spoiler-Gefahr): "Nach einem unerwarteten Wiedersehen werden Bruces Prioritäten sowie seine Loyalität erneut auf die Probe gestellt. Nun muss er in einem Machtkampf zwischen Commissioner Gordon und Amanda Waller vermitteln und seine romantischen Verwicklungen zusammen mit seiner Mission den Pact zu infiltrieren vereinbaren. Während er immer tiefer in die kriminelle Unterwelt eindringt, rückt der Plan des Bösewichts allmählich ins Licht - doch möglicherweise wird Bruces Täuschungsmanöver ihm einen hohen Preis abverlangen."Batman: The Enemy Within ist als eigenständiges Produkt unabhängig von Batman: The Telltale Series erhältlich. Die Lizenz liegt bei Warner Bros. Interactive Entertainment und basiert auf dem Charakter von DC. Eine spezielle Season-Pass-Disc ist derzeit für PlayStation 4 und Xbox One in Nordamerika und Europa verfügbar. Mit dieser Disc erhalten Spieler Zugriff auf alle bereits erschienenen sowie kommende Episoden.Letztes aktuelles Video: Episode 3 Trailer"Batman: The Enemy Within - The Telltale Series ist sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar, da die Entscheidungen der ersten Staffel The Enemy Within nur optional beeinflussen. Dieses Kapitel wird außerdem Telltales innovative Multiplayer-Funktion 'Crowd Play' beinhalten, welche erlaubt, Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidungen von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen."