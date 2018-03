Batman: The Enemy Within - The Telltale Series: Der Joker: Schurke oder Ordnungshüter? - 4Players.de

In der fünften und letzten Episode "Same Stitch" von Batman: The Enemy Within wird es zwei unterschiedliche Handlungsstränge geben, die zu zwei verschiedenen Versionen des Jokers führen werden. Beide Joker-Varianten (Schurke oder Ordnungshüter) sind in folgenden Videos zu sehen.Laut den Entwicklern bietet die Episode dreieinhalb Stunden Spielzeit. Nur drei Szenen sollen sich bei den beiden Geschichten überlappen, heißt es. "Same Stitch" soll mit mehr als 4.500 Dialogzeilen (aufteilt auf 38 Charaktere) die bisher umfangreichste Telltale-Episode überhaupt sein. Die besagte Episode wird am 27. März 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac und Mobilgeräte veröffentlicht.Beschreibung von Telltale Games (Spoiler-Gefahr): "What would you choose: a friend whose unhinged approach to justice turns your allies against you, or a sworn enemy who will stop at nothing to see you suffer as your city burns? Based on the relationship you've built with John Doe, you'll see one of two very different stories play out. So what'll it be, Bruce: friend...or foe?"Batman: The Enemy Within (fünf Folgen insgesamt) ist als eigenständiges Produkt unabhängig von Batman: The Telltale Series erhältlich. Die Lizenz liegt bei Warner Bros. Interactive Entertainment und basiert auf dem Charakter von DC.