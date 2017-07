The Walking Dead: The Final Season: Vierte und letzte Staffel wird sich um Clementine drehen - 4Players.de

Telltale Games hat im Vorfeld der San Diego Comic-Con gleich drei neue Spiele angekündigt. Neben Batman: The Enemy Within - The Telltale Series und der zweiten Staffel von The Wolf Among Us wird noch an The Walking Dead: The Final Season (Arbeitstitel) gearbeitet. Die Hauptrolle in der vierten und letzten Staffel wird Clementine spielen. Die erste Episode soll im kommenden Jahr für PC, Mac, nicht näher benannte Konsolen und iOS- sowie Android-Geräte erscheinen. Weitere Details sollen später folgen."It's going to be an amazing experience. Thank you all so much, from the bottom of my heart", sagt Melissa Hutchison (Stimme von Clementine seit 2012). "It's been a lot of blood, sweat, and tears, and so much love has been behind this whole experience. Good luck, I'll be right there with you."