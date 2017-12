Gary Whitta, der als einer der Autoren maßgeblich an der ersten Staffel von Telltales The Walking Dead beteiligt war, wird die vierte und letzte Staffel des Abenteuers um Clementine schreiben. Das hat Telltale laut u.a. Develop bekannt gemacht. An der zweiten Staffel sowie der zwischen den beiden Staffeln liegenden Episode 400 Days war Whitta noch beteiligt, danach hatte er sich allerdings aus der Serie zurückgezogen, um u.a. an Rogue One: A Star Wars Story und dem dritten von Guy Ritchie verfilmten Sherlock Holmes zu arbeiten.Dass die kommenden Folgen die letzten Episoden der Adventure-Serie sein würden, hatte Telltale bereits angekündigt. In der aktuellen Mitteilung wird Whitta laut Develop schließlich mit den folgenden Worten zitiert: "Clementine wurde nicht nur zu einem der interessantesten Charaktere des The-Walking-Dead-Ensembles, sondern auch zu einer der namhaftesten Videospiel-Figuren aller Zeiten. Ich hoffe, dass wir ihr und den Fans gerecht werden."Letztes aktuelles Video: Telltale Summer Update 2017