The Walking Dead: The Final Season: Über 15 Minuten langes Video zeigt den Auftakt der ersten Episode - 4Players.de

Bei der Comic-Con in San Diego hat Telltale Games den Auftakt von The Walking Dead: The Final Season gezeigt und im Anschluss daran die Aufzeichnung der "Live-Gameplay-Demo" veröffentlicht (siehe unten). Zu sehen sind die ersten 15 Minuten aus der ersten Episode der finalen Staffel, die am 14. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. "The Final Season" wird später im Laufe des Jahres auch auf Switch erscheinen."Clementine hat das letzte Kapitel ihrer Reise erreicht. Nach Jahren auf der Straße könnte eine abgelegene Schule endlich ihre Chance auf ein Zuhause sein. Sie muss sich ein Leben aufbauen und eine Anführerin werden, während sie immer noch auf AJ aufpasst - einen verwaisten Jungen. In dieser letzten Staffel wird man Clementines Beziehungen definieren, die Untoten bekämpfen und bestimmen, wie Clementines Geschichte endet ..."Letztes aktuelles Video: Spielszenen Comic-Con Der AuftaktDie Staffel wird diesmal vier Episoden umfassen. The Walking Dead: The Final Season wird vollständig in Französisch, Deutsch, Spanisch (lateinamerikanisch) und Portugiesisch (brasilianisch) synchronisiert. Es wird auch in Französisch, Deutsch, Spanisch (lateinamerikanisch), Portugiesisch (brasilianisch), Italienisch, Russisch und sowohl traditionellem als auch vereinfachtem Chinesisch untertitelt. Voice Packs für Episode One und Übersetzungen werden am Tag der Veröffentlichung zum Download zur Verfügung stehen. Die Entwickler versprechen ein neues Über-die-Schulter-Kamerasystem, größere Freiheit bei der Erkundung der Umgebungen, ungeskriptete Kampfszenen und einen neuen Grafikstil (inkl. 4K-Auflösung und HDR auf bestimmten Geräten).