The Walking Dead: Die letzte Staffel: Story Builder: Interaktiver Rückblick und Speicherdaten-Import - 4Players.de

Telltale Games hat zusammen mit Skybound Entertainment den Story Builder für The Walking Dead: Die Letzte Staffel veröffentlicht. Der Story Builder ist ein interaktives, browserbasiertes Video, in dem man einige wichtige Passagen aus der Telltale-Reihe in Comicform erneut "erleben" kann - in englischer Sprache.Der Story Builder fungiert als eine Art Rückblick auf das Geschehen der vorherigen Teile und die getroffenen Entscheidungen erzeugen eine "angepasste" Version von Clementine, die später in das Spiel importiert werden kann. Nach Abschluss des Story Builders kann man das Ergebnis auf seinem Telltale-Games-Konto speichern. Startet man dann "Die Letzte Staffel", kann der Charakter entsprechend geladen werden. Der Story Builder ist damit für diejenigen gedacht, die die Vorgänger nicht oder nicht vollständig gespielt haben oder nicht mehr über den Speicherstand verfügen. Den Story Builder findet ihr hier Der Story Builder wird auch im Rahmen von The Walking Dead: Die Finale Staffel verfügbar sein und soll für den Start der ersten Episode (am 14. August) in mehrere Sprachen lokalisiert werden. Alternativ kann man auch seine vorhandenen Speicherdateien in das Spiel importieren. Weitere Informationen zur Übertragung von vorhandenen Speicherständen findet ihr hier Die erste Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel (The Final Season) wird am 14. August 2018 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Insgesamt sind vier Episoden geplant. Die letzte Staffel wird außerdem später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Eine Demo kann im PlayStation Network ( zur Demo ) und im Xbox Store ( zur Demo ) runtergeladen werden. PS Plus ist auf PlayStation erforderlich.Letztes aktuelles Video: Live-Gameplay-Demo Comic-Con Der Auftakt