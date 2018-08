The Walking Dead: Die letzte Staffel: Offizieller Trailer zum bevorstehenden Verkaufsstart veröffentlicht - 4Players.de

Emotionale, herzzerreißende Geschichte – Begleite Clementine ans Ende ihrer Reise. Während sie sich eine neue Existenz aufbaut, musst du unerwartete Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. AJ wird dir dabei über die Schulter sehen und von deinen Taten lernen.

Mehr Kontrolle, mehr Spannung – Ein neues Schulterkamera-System, mehr Freiheit zur Erkundung detaillierter Umgebungen sowie nicht vorprogrammierte Kämpfe fangen die Ängste eines Lebens in einer Welt, die von den Untoten überrannt wurde, perfekt ein und erschaffen das bisher mitreißendste Spiel im Universum von The Walking Dead.

Beeindruckender neuer Grafikstil – Der völlig neue 'Graphic Black'-Grafikstil scheint direkt aus den Seiten der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comicserie zu fließen und erweckt die Welt von The Walking Dead wie nie zuvor zum Leben. Unterstützt 4K-Auflösung und High Dynamic Range auf kompatiblen Geräten.

Telltale Games hat den offiziellen Trailer (siehe unten) zu The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht, die am 14. August 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten und mit Episode eins, ("Genug mit Wegrennen") das letzte Kapitel von Clementines Reise einleiten soll. Die letzte Staffel wird am 14. August 2018 auch digital für Nintendo Switch in Nordamerika erscheinen und später im Monat in Europa und anderen Regionen. Das Spiel kann für PC ( Steam GamersGate und Humble Store ), PS4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Xbox Games Store ) vorbestellt werden. Auf allen drei Plattformen gibt es zudem eine Demo.Weiter heißt es: "Alle Spieler, die Die letzte Staffel vorbestellen, können sich die vier Episoden der Staffel herunterladen, sobald diese verfügbar sind. Spieler, die für PS4 und Xbox One vorbestellen, erhalten außerdem sofort The Walking Dead: The Telltale Series Collection, welche alle 19 bereits veröffentlichten Episoden der preisgekrönten Reihe in einem Paket vereint, als kostenlosen Vorbestellbonus dazu. PC-Spieler, die auf Steam, GOG, GamersGate oder im Humble Store vorbestellen, erhalten 10 % Rabatt auf den vollen Verkaufspreis. Alle Vorbestellungsangebote gelten nur bis zum 14. August."Letztes aktuelles Video: Offizieller TrailerStaffelbeschreibung: "Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat. In dieser mitreißenden und emotionalen letzten Staffel wirst du deine Beziehungen definieren, gegen die Untoten kämpfen und bestimmen, wie Clementines Geschichte endet.Darüber hinaus erscheint The Walking Dead: Die letzte Staffel vollständig synchronisiert auf Französisch, Deutsch, lateinamerikanischem Spanisch und brasilianischem Portugiesisch. Außerdem sind Untertitel für Französisch, Deutsch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Russisch und sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Chinesisch verfügbar. Die Sprachpakete und Übersetzungen der ersten Episode stehen am Tag der Veröffentlichung zum Download bereit."