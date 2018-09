Am 25. September erscheint die zweite Episode "You're still little" des Survival-Horror-Adventures The Walking Dead: Die letzte Staffel für PS4, Xbox One, PC und Switch. Das folgende Video zeigt Spielszenen-Eindrücke von Clementine und dem kleinen Jungen Aj, für den sie die Verantwortung übernommen hat.Letztes aktuelles Video: You are still little Episode 2 Trailer