Hello friends. I am so very deeply moved by the messages of love that I, and the folks from @telltalegames have been receiving. Yesterday was one of the toughest days ever. A lot of hearts were broken, including mine. Please read the attached. #TelltaleJobs #Clementine #TWD pic.twitter.com/Fb68z86j8e — Melissa Hutchison (@Melyhutch) 22. September 2018

Nach der Entlassung fast der gesamten Belegschaft von Telltale Games ( wir berichteten ) scheint die Die letzte Staffel von The Walking Dead nicht abgeschlossen zu werden. Laut Melissa Hutchison, der Sprecherin von Clementine in The Walking Dead sowie von diversen anderen Charakteren in Telltale-Spielen, wird noch die zweite Episode "You're still little" am 25. September 2018 erscheinen. Die weiteren Episoden sollen gemäß ihrer Informationen nicht mehr erscheinen. Vier Episoden waren ursprünglich geplant - ebenso wie eine Switch-Umsetzung. USGamer.net berichtete am Freitag/Samstag über ähnliche Pläne. Ein offizielles Statement von der Rumpfcrew bei Telltale Games steht weiterhin aus.Letztes aktuelles Video: You are still little Episode 2 Trailer