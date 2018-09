The Walking Dead: Die letzte Staffel: Telltale Games macht Hoffnung auf die Episoden 3 und 4 - 4Players.de

Nach einer mehrtägigen Sendepause hat sich Telltale Games via Twitter offiziell zu dem Status von The Walking Dead: Die letzte Staffel zu Wort gemeldet. Der Publisher, der am vergangenen Freitag einen Großteil seiner Belegschaft entlassen hat, schreibt, dass die zweite Episode "You're still little" im Laufe des heutigen Tages erscheinen wird. Darüber hinaus gibt es wohl Hoffnung für die Episoden 3 und 4.Das Unternehmen erklärt: "Mehrere potenzielle Partner haben sich gemeldet, um ihr Interesse daran zu bekunden, die letzte Staffel [von The Walking Dead] bis zum Abschluss zu begleiten. Obwohl wir heute keine Versprechen machen können, arbeiten wir aktiv an einer Lösung, die es ermöglicht, die Episoden 3 und 4 in irgendeiner Form abzuschließen und zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit wird Episode 2 wie geplant plattformübergreifend veröffentlicht."Letztes aktuelles Video: You are still little Episode 2 Trailer