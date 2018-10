The Walking Dead: Die letzte Staffel: Episode 3 eventuell noch 2018; Abschluss der Serie weiter möglich - 4Players.de

Die bereits nahezu fertig gestellte dritte Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel könnte noch in diesem Jahr erscheinen. Das hofft zumindest Ian Howe, CEO von Skybound Games, der im Rahmen einer Fragerunde bei Reddit laut DualShockers unter anderem darüber plauderte, wie es nach dem Aus von Telltale Games für die populäre Spiele-Reihe weitergehen soll.Neben der Fertigstellung der dritten Episode versucht man derzeit offenbar auch, die vierte Episode zu realisieren, die sich aktuell allerdings noch in einem sehr rudimentären Zustand befinden soll. Man befindet sich bereits in Gesprächen mit ehemaligen Telltale-Entwicklern und möchte sie davon zu überzeugen, für den Abschluss der Saga zurückzukehren. Jedoch merkt Howe bereits an, dass manche von ihnen bereits einen neuen Job haben könnten und daher nicht mehr als Unterstützung zur Verfügung stehen könnten. Viele zeigten sich in Gesprächen nach Angaben von Howe allerdings sehr angetan von der Chance, die Serie doch noch abzuschließen. Bevor man wieder in die Entwicklung einsteigt, müssten allerdings noch rechtliche Hürden überwunden werden.Eine von ihnen scheint man bereits gemeistert zu haben: Laut Howe hofft man bei Skybound Games, dass die letzte Staffel von The Walking Dead ab Ende Oktober wieder käuflich bei Download-Portalen erworben werden kann.Letztes aktuelles Video: You are still little Episode 2 Trailer