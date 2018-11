Die Release-Dates der zwei verbleibenden Episoden sollen bald angekündigt werden. Wer die komplette Staffel bereits erworben hat, soll nicht noch einmal zahlen müssen. Bereits Die Release-Dates der zwei verbleibenden Episoden sollen bald angekündigt werden. Wer die komplette Staffel bereits erworben hat, soll nicht noch einmal zahlen müssen. Bereits im Rahmen einer Fragerunde bei Reddit plauderte Skybound-CEO Ian Howe darüber, wie es nach dem Aus von Telltale Games mit der Spiele-Reihe weitergehen soll.

Skybound Entertainment hat auf seinem offiziellen Blog gute Nachrichten für Käufer und Fans von The Walking Dead: Die letzte Staffel : Nach einigen Verhandlungen und der Klärung offenbar kniffliger rechtlicher Fragen haben sich einige ehemalige Mitarbeiter des im September geschlossenen Studios Telltale zusammengetan, um die Geschichte doch noch zum Abschluss zu bringen.Letztes aktuelles Video: You are still little Episode 2 Trailer