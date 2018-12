The Walking Dead: Die letzte Staffel: Wird auf PC fortan exklusiv im Epic Games Store angeboten - 4Players.de

Skybound Games und Epic Games haben eine Zusammenarbeit vereinbart und werden The Walking Dead: Die letzte Staffel in Zukunft exklusiv auf dem PC im Epic Games Store anbieten. Wer die Staffel bereits auf einer anderen PC-Plattform gekauft hat, erhält die letzten beiden Episoden noch auf der bisherigen Plattform."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei ihrer jüngsten trans-formativen Aktion, der Eröffnung des Epic Games Store. Epic meldete sich sofort, um mit uns zusammenzuarbeiten, um das ursprüngliche Team wieder zusammenzubringen und sicherzustellen, dass die Fans die abgeschlossene Saison von The Walking Dead: Die letzte Staffel erhalten", sagten Dan Murray (President of Interactive) und Ian Howe (CEO) von Skybound Games in einer gemeinsamen Erklärung.Die dritte Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel, "Broken Toys", erscheint am 15. Januar 2019.Letztes aktuelles Video: Release Date Broken Toys