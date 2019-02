The Walking Dead: Die letzte Staffel: Erscheint im März auch physisch im Einzelhandel als Komplettpaket - 4Players.de

The Walking Dead: Die letzte Staffel wird zeitgleich mit der Veröffentlichung der vierten und letzten Episode Ende März physisch im Einzelhandel sowie im Skybound-Shop erscheinen - zumindest für PS4, Xbox One und Switch. Das hat Skybound Games angekündigt, der nach dem Ende von Telltale eingesprungen ist, um Clementines Reise doch noch zu einem Ende zu führen.Darüber hinaus hat man ein konkretes Datum für die letzte Episode und den physikalischen Release verkündet: Am 26. März ist es soweit und das Kapitel The Walking Dead wird geschlossen.Letztes aktuelles Video: Episode 3 Trailer