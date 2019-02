The Walking Dead: Die letzte Staffel: Collector's Pack angekündigt - 4Players.de

Am 26. März 2019 wird die vierte und finale Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel erscheinen. Passend dazu wird Skybound Games eine limitierte Sammler-Edition für PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Diese enthält allen vier Episoden der finalen Staffel, einen AJ-Pin aus Emaille von Yesterdays und eine 10cm große AJ-Vinyl-Figur. Der Preis liget bei 68,95 Euro. Die Auslieferung von "Telltale's The Walking Dead: Season 4 - The Final Season - Collector's Pack" soll im Juli 2019 erfolgen.Diese Edition wird nicht im Handel erhältlich. Vorbestellungen sind nur bis zum 17. März 2019 möglich und auch nur so lange der Vorrat reicht ( zum Shop von Skybound ).Letztes aktuelles Video: Episode 3 Trailer