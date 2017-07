The Wolf Among Us - Season 2: Bigby Wolf und Snow White kehren zurück - 4Players.de

Telltale Games hat im Vorfeld der San Diego Comic-Con gleich drei neue Spiele angekündigt. Neben Batman: The Enemy Within - The Telltale Series und The Walking Dead: The Final Season befindet sich eine zweite Staffel von The Wolf Among Us in Entwicklung. Erscheinen wird das auf der Comicserie "Fables" von Bill Willingham basierende Adventure für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Android und iOS-Geräte in der zweiten Jahreshälfte 2018. Eine neue Geschichte rund um Bigby Wolf (Adam Harrington) und Snow White (Erin Yvette) wird versprochen. Weitere Details wurden nicht verraten.