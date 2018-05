The Wolf Among Us - Season 2: Veröffentlichung auf 2019 verschoben - 4Players.de

Telltale Games hat die Veröffentlichung von The Wolf Among Us 2 auf 2019 verschoben . Bisher hieß es, dass das Spiel auf Basis der Comic-Reihe von Bill Willingham im der zweiten Jahreshälfte 2018 erscheinen soll.In dem Statement steht: "Diese Verzögerung ist das Ergebnis einiger grundlegender Veränderungen hier bei Telltale seit der Ankündigung des Spiels im letzten Sommer. Am wichtigsten ist aber, dass wir neue Wege gehen wollen, um unsere Geschichten zu erzählen. Diese zusätzliche Entwicklungszeit wird es uns ermöglichen, uns nicht nur auf Qualität zu konzentrieren, sondern auch zu experimentieren und zu iterieren, um etwas ganz Besonderes zu schaffen."Mit den größeren Veränderungen bei Telltale sind wohl die Entlassungswelle im November 2017 und die Fokussierung auf "wenige Spiele" mit höherer Qualität gemeint ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Telltale Summer Update 2017