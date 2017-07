Bullet Soul Infinite Burst: Überarbeitete Version des Bullet-Hell-Shooters in Kürze auf Steam - 4Players.de

Am 1. August erscheint auf Steam eine erweiterte Version des Bullet-Hell-Shooters mit dem Namen Bullet Soul Infinite Burst . Das hat der an der Entwicklung beteiligte Publisher Mages bekannt gegeben. Wer das Original besitzt, erhält dabei einen Preisnachlass von 30 Prozent, während das Spiel zum Start mit einem weiteren Nachlass von 20 Prozent angeboten werden soll.Infinite Burst fügt dem Shooter einen so genannten Burst-Modus, auch Musou genannt, mit einem veränderten Leveldesign und zusätzlichen Mechaniken hinzu. Bonuscharakter Loop wird außerdem in allen Modi verfügbar spielbar sein und auch Gegner sowie Angriffsformationen in den bekannten Spielvarianten Normal und Caravan wurden überarbeitet.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer