Girls und Panzer: Dream Tank Match: Für PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Das frisch für die PlayStation 4 angekündigte Girls und Panzer: Dream Tank Match beweist wieder einmal, wie beliebt deutsche Namen bei japanischen Entwicklern sind. Auch für Panzer und Mädchen hat Bandai Namco offensichtlich eine Vorliebe - insbesondere wenn sie in einem Spiel mit Online-Schlachten auftreten. Als Vorlage dient laut Gematsu.com die gleichnamige Animé-Serie, in Japan soll der Titel im Winter 2017 erscheinen. Ob oder wann das Spiel den Sprung in den West schafft, ist noch nicht klar, zur offiziellen Website geht es hier