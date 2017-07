Looterkings: Headup kündigt kooperative Beutejagd mit Gnomen an - 4Players.de

Nicht nur auf Steam erfreut sich der Mehrspieler-Dungeon-Crawler Looterkings einer gewissen beliebtheit - auch Publisher Headup Games ist auf den Early-Access-Titel aufmerksam geworden und kündigt heute die Vollversion des PC-Spiels an, die im August erscheinen soll. Laut Pressemitteilung erwartet die Spieler eine prozedural erstellte Fantasywelt sowie ein humorvolles Setting. Auch ein DLC ist demnach bereits in Planung:"Am 11. August wird Looterkings die Early Access-Phase verlassen; ein erstes DLC ist ebenfalls bereits in Arbeit. Bis zu vier Spieler kämpfen gemeinsam als Team und verwandeln sich dabei in die fieseste Kobold-Horde, die je aus den dunklen Tiefen der Erde emporgekrochen ist. Auf dem Weg nach oben gibt es umso mehr Schätze je höher man gelangt, immer mit dem ultimativen Ziel vor Augen: der Thronsaal der Elfen-Königin.Um alle Gegner auf dem Weg nach oben zu beseitigen, können die kleinen bösen Goblins mit vierzig verschiedenen Waffen ausgerüstet werden. Zudem warten diverse Rüstungen, Helme und von den Göttern gewährte magische Fähigkeiten auf ihren Einsatz. Looterkings ist prozedural: Die Anordnung der neun Level und die Verteilung der Gegner sieht bei jedem Anlauf anders aus. Mit jedem weiteren Versuch, die Elfen-Königin zu erreichen, sammeln die Goblins Erfahrungspunkte und Kristalle - diese können dazu verwendet werden, neue Ausrüstung zu erstehen sowie wertvolle Mission-Cards freizuschalten, um so noch stärker zu werden."