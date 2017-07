Immortal Planet: Neues Spiel des Ronin-Machers mit Dark-Souls-Anleihen erscheint in wenigen Tagen - 4Players.de

Thomasz Waclawek wird in wenigen Tagen sein aktuelles Projekt veröffentlichen, wie der Entwickler selbst bekannt gemacht hat: Immortal Planet soll an die Abenteuer der Souls-Reihe erinnern und ab 28. Juli auf Steam erhältlich sein. Wurde sein letzter Titel, Ronin , von Devolver betreut, übernimmt der Entwickler den Vertrieb diesmal unter teedoubleuGAMES selbst in die Hand.Das Action-Rollenspiel dreht sich um fordernde Kämpfe, wobei man nach dem Tod verlorene Erfahrung wieder einsammeln kann. Man benötigt sie, um die Fähigkeiten der Spielfigur zu entwickeln. Geduld und Konzentration sind dabei wichtiger als gute Reflexe, beschreibt der Entwickler. Bosskämpfe dienen in jedem Level als abschließende Bewährungsprobe und die Ausdauer spielt eine große Rolle.Für den Umgang mit der Ausdauer hatte Waclawek dabei ganz eigenen Ideen: "In Immortal Planet sieht der Spieler, wie viel Ausdauer Feinde besitzen, so dass er sich darauf einstellen und es für sich ausnutzen kann - nach einer Rolle auf einen erschöpften Feind zu kann man ihn einige Sekunden lang außer Gefecht setzen. Es ist ein riskantes Manöver, da das Schlagen eines Gegners mit voller Ausdauer stattdessen den Spieler außer Gefecht setzt." Abgesehen davon gebe es zahlreiche Gegenstände und Zauber, die sich auf einfallsreiche Art um die Ausdauer drehen.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer