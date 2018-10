Dream Daddy: A Dad Dating Simulator: Dating-Simulation wird als Dadrector's Cut für PS4 erscheinen - 4Players.de

Die von Game Grumps entwickelte Dating-Simulation Dream Daddy wird als Dadrector's Cut am 30. Oktober 2018 auf PlayStation 4 erscheinen. Die Umsetzung soll im Vergleich zur PC-Version neue Nebenquests und ein weiteres Minispiel umfassen. Die PC-Fassung wird die zusätzlichen Inhalte als Update erhalten.Vernon Shaw, Co-Creator von Dream Daddy, im PlayStation Blog: "Das ist der erste Abstecher in die Konsolen-Welt für das Spiel und als ein Langzeit-Besitzer der PS4 könnte ich mich nicht glücklicher schätzen, dieses Spiel neben Titeln wie Bloodborne und Metal Gear Solid 5 zu sehen. Zusätzlich erhalten alle, die das Spiel schon auf Steam gekauft haben, ein kostenloses Update! The Dadrector's Cut bietet geschnittene Inhalte, neue Nebenquests, die Funktion, bereits gefundene Minigames erneut zu spielen und ein brandneues Minigame für euren Spielspaß!""Ihr und eure Tochter seid gerade erst in das verschlafene Städtchen Maple Bay am Meer gezogen, nur um herauszufinden, dass alle in eurer Nachbarschaft ledige Dads bereit für Dates sind! Werdet ihr mit dem Lehrer Dad ausgehen? Goth Dad? Bad Dad? Oder einen der anderen coolen Dads in diesem Spiel? Mit einer Vielfalt an Wegen und Enden hofft Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, zum zweiten Jahr in Folge das meist-erwartete Dad-basierte Spiel zu werden. Dream Daddy bietet sieben dateable Dads mit Voice Acting von Arin Hanson und Dan Avidan von Game Grumps, Writing von Leighton Gray und Vernon Shaw, und Artwork und Pin-ups von Shanen Pae, J.N. Wiedle, Anna Pan, Tyson Hesse, Ellen Alsop, Evan Palmer, Ego Rodriguez und viele mehr", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Dadrectors Cut