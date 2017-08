Football Manager 2018: Wird im November erscheinen, aber nicht in Deutschland - 4Players.de

SEGA Europe Ltd. hat die Veröffentlichung von Football Manager 2018 für den 10. November 2017 angekündigt. Alle drei Versionen des Spiels, Football Manager 2018 (PC, Mac und Linux), Football Manager Touch 2018 (PC, Mac, Linux, iOS und Android) sowie Football Manager Mobile 2018 (iOS und Android), sollen zeitgleich zur Verfügung stehen. In Deutschland wird die Fußball-Manager-Simulation allerdings nicht erscheinen, da der Lizenzdeal mit der Bundesliga ( wir berichteten mehrfach ) erst ab nächster Saison greift ( Football Manager 2019 ). Der Football Manager 2018 erscheint im deutschsprachigen Raum nur in Österreich und der Schweiz.Spieler, die Football Manager 2018 bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten im Rahmen einer Beta-Phase ca. zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart vollen Zugang zum Spiel. Der erspielte Fortschritt in der Einzelspieler-Karriere kann in das finale Spiel übernommen werden. Diejenigen, die Football-Manager 2018 vor dem 9. Oktober 2017 vorbestellen und bereits die Vorjahresversion Football Manager 2017 in ihrer Steam-Bibliothek haben, erhalten via Steam über den SEGA-Store einen speziellen "Bonus zur Vertragsverlängerung" in Höhe von 25% ihres Einkaufs. Erste Details zum Football Manager 2018 sollen erst Ende September enthüllt werden.