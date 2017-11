Football Manager 2018: Fußball-Manager veröffentlicht (nicht in Deutschland); "ausgeglichene" Nutzerreviews - 4Players.de

Sports Interactive hat den Football Manager 2018 für PC, Mac und Linux für 54,99 Euro veröffentlicht . Die Fußball-Manager-Simulation ist in Deutschland nicht erhältlich, da der Lizenzdeal mit der Bundesliga erst ab nächster Saison greift ( wir berichteten mehrfach ). Der Football Manager 2018 ist im deutschsprachigen Raum nur in Österreich und der Schweiz verfügbar.Im Vergleich zum Vorgänger heben die Entwickler die neue Grafik-Engine für die Spiele (Match-Engine), mehr Dynamik innerhalb der Mannschaften (Moral, Teamgeist), das an reale Vorbilder angelehnte Scouting-System, den umfangreicheren Umgang mit Verletzungen (Sportwissenschaft), den überarbeiteten Taktikbildschirm und den realistisch anmutenden Transfermarkt hervor. Die ersten Nutzerreviews bei Steam fallen "Ausgeglichen" (56% von 980 Nutzerreviews sind "positiv") aus. Negativ stoßen vor allem die Benutzeroberfläche, Abstürze, Bugs und die "schwache" Match-Engine auf.Letztes aktuelles Video: Match Engine