Football Manager 2019: Sports Interactive bestätigt Veröffentlichung in Deutschland - 4Players.de

Gibson_Rickenbacker schrieb am 24.07.2017 um 21:55 Uhr

Naja seit jahren werden Deutsch-Patches veröffentlicht von der Community (Meistertrainer-Forum.de)....Die Lizenz erscheint auch nicht so wichtig, denn auch da arbeitet die liebe Community, macht es sogar gratis in ihrer Freizeit! Und da wollen mir die armen Entwickler erzählen die machen es jetzt selber? Das ist kein Feature oder Neuigkeit, das sind faule Entwickler die sich auf der Stärke der Community verlässt....

Wäre ja auch zu schön wenn Entwickler mal tacheless machen und nicht alles auf die Community abladen (ZB Skyrim oder Fallout wenn es um modden geht)...Andreseits verstehe ich es, das ist immerhin gratis-content, frei zur Verfügung gestellt von menschen die in ihrer Freizeit dies gerne machen und kein Geld verlangen....Warum also jedes Jashr diesselbe Summe ausgeben für ein Spiel das sich nur marginal verändert hat? Ein Martyrium der Video-Spiel-Sport-Geschichte.-....

Mich wundert es gerade jetzt das SI so urplötzlich damit in die Presche springt...Ich glaube die machen das, um die Mängel im Management zu kaschieren, weil da bekommt man als Käufer jahrelang dasselbe ..... Tja so ist das eben wenn man ein Monopol besitzt und die Konkurrenz ausgeschaltet hat (Absichtlich oder Wirtschaftlich bedingt)..

Klar sehe ich das jetzt düster, aber ich denke ich bin da nicht der einzigste der so darüber denkt!?!?!? Scheiß auf die Lokalisierung oder Lizenzen, bringt endlich das Spiel auf eine andere Stufe als das man jedes Jahr denselben Scheiß verkauft? Macht nicht EA Sports alles nach....