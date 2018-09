Football Manager 2019: Bundesliga-Lizenz, Video-Beweis und überarbeitetes Taktikmodul; Switch-Version geplant - 4Players.de

Screenshot - Football Manager 2019 (PC) Screenshot - Football Manager 2019 (PC) Screenshot - Football Manager 2019 (PC) Screenshot - Football Manager 2019 (PC) Screenshot - Football Manager 2019 (PC) Screenshot - Football Manager 2019 (PC)

Sega Europe und Sports Interactive haben Details zum Football Manager 2019 verraten. So wird die diesjährige Version mit der Bundesliga-Lizenz (36 Proficlubs der Bundesliga und 2. Bundesliga), einem neuen Design und erweiterten Mechaniken aufwarten.Als Trainer kann man die täglichen Einheiten der Spieler genauer steuern und beobachten. "Durch dieses neue Modul, kann der Trainer das Beste aus erfahrenen Leistungsträgern herauskitzeln und jungen Rohdiamanten den letzten Feinschliff auf dem Weg zum Superstar verpassen", schreibt Sports Interactive, die eng mit Fußball-Vereinen zusammengearbeitet haben, um die Trainingsarbeit so realistisch wie möglich darstellen zu können.Über die Erweiterungen der Spielmechaniken schreiben die Entwickler: "Durch das überarbeitete Taktikmodul haben Spieler nun noch direkteren Einfluss auf das Spielgeschehen. 4-4-2 oder doch ein 3-5-2, mit Raute oder doch lieber mit hängender Spitze? Als Trainer hat der Spieler die Möglichkeit, auf bekannte Systeme zurückzugreifen oder seinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Wer den Gipfel des Spitzenfussballs erklimmen möchte, muss sich natürlich auch Gedanken über die Taktik seiner Mannschaft in der Offensive und Defensive machen ... Rookie-Trainer und Einsteiger greifen im FM19 erstmalig auf das umfangreiche 'Manager-Induction'-System zu, das den Spieler an die Aufgaben des Trainerdaseins heranführt. Trainerveteranen nutzen diesen Modus, um die neuen Funktionen des FM19 von allen Seiten zu beleuchten."Miles Jacobsen, Director des Spiels: "Als Studio haben wir im letzten Jahr viele Veränderungen durchgemacht, sind umgezogen, haben unsere Arbeitsweise angepasst und viel Zeit damit verbracht, unter die Haube des FM19 zu schauen. Das Resultat dieser Arbeit ist nun, in Form des FM19 zu sehen. Der veränderte Look, eine Menge weiterer Neuerungen und Verbesserungen machen das Spiel zu einer noch größeren, schöneren Spielerfahrung. Wir sind sehr stolz auf den FM19 und sehr gespannt auf das Feedback der Spieler."Zudem debütieren in dem Spiel auch der "Video Assistant Referee" (VAR) und die Torlinientechnik. Beide werden in den Wettkämpfen eingesetzt, in denen diese auch in der wirklichen Fußballwelt zum Einsatz kommen. Auch auf dem virtuellen Feld sollen diese Technologien für Gesprächsstoff sorgen.Der Football Manager 2019 erscheint am 02. November 2018 für PC und Mac - vollständig in deutscher Sprache. Am selben Tag erscheinen ebenfalls Manager 2019 Mobile und Football Manager 2019 Touch. Eine Version für Nintendo Switch erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.Letztes aktuelles Video: Trailer