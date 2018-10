Football Manager 2019: Start der Beta für Vorbesteller der digitalen Version; Limited Edition als Box-Version - 4Players.de

Die Beta-Phase vom Football Manager 2019 auf PC und Mac ist angelaufen. Alle Vorbesteller des FM19, die das Spiel bereits über digitale Vertriebspartner von Sega vorbestellt haben, können sich ab sofort in Steam einloggen und die Beta-Version starten. Eine Teilnahme an der Beta-Phase ist noch bis zur Veröffentlichung des Football Manager 2019 am 2. November 2018 möglich."Die Beta-Version des FM19 ist nahezu fertiggestellt (jedoch noch nicht final), so dass die Teilnehmer durchaus noch auf einige Fehler und Probleme treffen können. Das Online-Spiel ist bereits aktiviert, jedoch ist noch bis zur Veröffentlichung des Spiels kein Zugang zu Steam Workshops sowie den enthaltenen Editoren möglich. Karrieren, die bereits während der Beta-Phase gestartet wurden, können zur Veröffentlichung in das fertige Spiel übertragen werden."Käufer aus Deutschland können bei teilnehmenden Händlern die "Limited Edition" (Boxed) bestellen. Neben dem Hauptspiel enthält die Edition ein gebundenes Notizbuch, ein beidseitig bedrucktes A3-Poster als Trainer-Leitfaden mit Tipps & Tricks und ein Sky Supersport-Ticket (inkl. der 1. und 2. Bundesliga) für einen Monat."Mit wesentlichen Verbesserungen in den Bereichen Training und Taktik, einem brandneuen Look sowie dem Debut der offiziellen Bundesliga-Lizenz, verspricht der Football Manager 2019 die beste Version in der gesamten Spiel-Serie zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Football Managers, können angehende Trainer nach der Schale greifen. Alle 36 Proficlubs der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit offizieller Ausrüstung, Wappen und ihren Spielern im Spiel vertreten. Zusätzlich ist der Titel vollständig ins Deutsche lokalisiert worden."Letztes aktuelles Video: Trailer