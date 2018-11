Football Manager 2019: Demo kann bei Steam runtergeladen werden - 4Players.de

Der Football Manager 2019 von Sports Interactive und Sega Europe kann mit einer Demoversion kostenlos auf PC angetestet werden. Die Demo lässt sich via Steam runterladen (Button: PC-Demo herunterladen). Unser Test der Fußball-Management-Simulation, die in der diesjährigen Version über die Bundesliga-Lizenz verfügt, befindet sich bereits in Arbeit.Der Publisher schreibt: "Mit wesentlichen Verbesserungen in den Bereichen Training und Taktik, einem brandneuen Look sowie dem Debut der offiziellen Bundesliga-Lizenz, verspricht der Football Manager 2019 die beste Version in der gesamten Spiel-Serie zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Football Managers, können angehende Trainer nach der Schale greifen. Alle 36 Proficlubs der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit offizieller Ausrüstung, Wappen und ihren Spielern im Spiel vertreten. Zusätzlich ist der Titel vollständig ins Deutsche lokalisiert worden."Über die Erweiterungen der Spielmechaniken schreiben die Entwickler: "Durch das überarbeitete Taktikmodul haben Spieler nun noch direkteren Einfluss auf das Spielgeschehen. 4-4-2 oder doch ein 3-5-2, mit Raute oder doch lieber mit hängender Spitze? Als Trainer hat der Spieler die Möglichkeit, auf bekannte Systeme zurückzugreifen oder seinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Wer den Gipfel des Spitzenfussballs erklimmen möchte, muss sich natürlich auch Gedanken über die Taktik seiner Mannschaft in der Offensive und Defensive machen ... Rookie-Trainer und Einsteiger greifen im FM19 erstmalig auf das umfangreiche 'Manager-Induction'-System zu, das den Spieler an die Aufgaben des Trainerdaseins heranführt. Trainerveteranen nutzen diesen Modus, um die neuen Funktionen des FM19 von allen Seiten zu beleuchten."Sega Europe und Sports Interactive haben Football Manager 2019 für PC und Mac sowie Football Manager 2019 Touch (PC, Mac, Tablets) und Football Manager 2019 Mobile (Android, iOS, Amazon) am vergangenen Freitag (2. November) veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer