Noita: Aktuelle Spielszenen aus dem magischen Action-Rogue-Lite - 4Players.de

Im Rahmen der E3 2018 hatte das von ehemaligen Crayon-Physics-Deluxe -, The-Swapper- und Environmental-Station-Alpha -Entwicklern formierte Indie-Studio Nolla Games ein Video (siehe unten) mit aktuellen Spielszenen aus Noita veröffentlicht, das sich aktuell für Windows PC in Entwicklung befindet und zu gegebener Zeit in den Early Access auf Steam starten soll.Das 2D-Actionspiel im Pixel-Look wird auf der offiziellen Website als magisches Action-Rogue-Lite bezeichnet. Als besonderes Feature wird hervorgehoben, dass in der prozedural generierten Spielwelt jeder Pixel physikalisch simuliert werde, was nicht nur für Bewegungen, sondern auch für Effekte wie Brennen, Schmelzen oder Einfrieren gelte. Für Attacken wird man selbst kreierte Zaubersprüche nutzen, um Feinde in ihre Pixel zu zerlegen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer