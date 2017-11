Final Fantasy 15: Gefährten: Mehrspieler-Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Die Mehrspieler-Erweiterung Gefährten für Final Fantasy 15 ist nach mehreren Verschiebungen für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. "Spieler können nun gemeinsam der Eliteeinheit Kingsglaive beitreten und online Multiplayer-Gefechte austragen. Die Handlung von Gefährten setzt nach Kapitel 13 des Hauptspiels ein und zeigt den Kampf der letzten überlebenden Kingsglaive-Mitglieder, die versuchen, das Licht zurück in die Welt zu bringen." Zeitgleich mit der Erweiterung wird auch ein neues Update ins Hauptspiel integriert, das zusätzliche Kochrezepte sowie die Möglichkeit mehrere Jagdaufträge parallel anzunehmen hinzufügt."In Gefährten können Spieler ihren eigenen Avatar erstellen und epische Quests in einer düsteren Welt der Dunkelheit erleben. Als Mitglied der Kingsglaive nutzen die Spieler königliche Siegel, deren magische Kraft mächtige Spezialfähigkeiten verleihen. Die Zusammenarbeit im Team ist dabei dringend erforderlich, um kolossale Feinde und gigantische Kreaturen zu besiegen. Zusätzlich zu den Multiplayer-Missionen enthält Gefährten eine Einzelspieler-Kampagne. Die Operationsbasis in Lestallum fungiert dabei als Ausgangspunkt für alle Quests, in denen auch zahlreiche bekannte Gesichter aus Final Fantasy 15 auftauchen."Final Fantasy 15: Gefährten ist für alle Season-Pass-Käufer (24,99 Euro) von Final Fantasy 15 erhältlich. Die Erweiterung kann außerdem separat im Xbox Games Store und dem PlayStation Store erworben werden (19,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Trailer